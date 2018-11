Überfordert Kohfeldt seine Spieler?

Nach den jüngsten Niederlagen steht die These im Raum, Florian Kohfeldt würde seine Mannschaft zu oft umbauen oder mit seinen Ideen überfordern. Weder das eine noch das andere ist der Fall.

Oft sind Zahlen nur Schall und Rauch, gerade wenn es um Fußball geht. Ballbesitz, Laufleistung, Zweikampfquote: alles gern genommene Parameter, um ein Spiel und dessen Verlauf zu erklären. Einen großen Mehrwert liefert die Statistik aber nur gelegentlich, in der Regel ist sie nach heutigem Stand der Datenerfassung ein schmückendes Beiwerk und benötigt immer eine qualitative Einordnung.

Ähnlich verhält es sich mit den Zahlenreihen, die ebenso selbstverständlich wie irrtümlich als Taktik verkauft werden. In Werder Bremens Fall etwa die Grundordnung im 4-3-3, die als so etwas wie Florian Kohfeldts Stammformation gilt – die aber kaum etwas darüber aussagt, wie das Spielsystem ausgerichtet ist oder wie die Vorgaben und Prinzipien innerhalb der Anordnung sind. Die Grundformation liefert lediglich einen Anhaltspunkt, ein leeres Korsett.

Ein schmaler Grat

Wenn Kohfeldt in den vergangenen drei Bundesligapartien seiner Mannschaft, die mit drei Niederlagen und 4:11 Toren endeten, dreimal eine veränderte Grundordnung gewählt hat, ist das eine Debatte wert. Diese Diskussion aber auf Dreier- oder Viererkette zu reduzieren oder darauf, ob Claudio Pizarro und Johannes Eggestein nun endlich auch mal von Beginn an stürmen sollten, greift zu kurz.

Die Gründe für die Niederlagen waren völlig unterschiedlicher Natur. Gegen Leverkusen funktionierten das Herausrücken und Zuordnen auf die Gegenspieler überhaupt nicht, neben anderen Faktoren griff also eine taktische Idee nicht wie gewünscht. Gegen Mainz setzte die Mannschaft die Vorgaben schlampig und unterm Strich zu mangelhaft um und ließ sich gegen Mönchengladbach in den wenigen entscheidenden Momenten einer Partie überrumpeln oder griff selbst nicht zu. Ganz im Gegenteil übrigens zur Partie auf Schalke, dem bis dato letzten Bremer Sieg in der Bundesliga. Da war es Werder, das eine ausgeglichene Partie mit Effizienz und etwas Spielglück für sich entscheiden konnte.

Es gehört mittlerweile zum guten Standard, dass eine Bundesligamannschaft mehr als nur die eine Idee ihres eigenen Spiels hat und diese auch beherrscht. Die große Kunst besteht darin, den Grat zwischen dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken und der Anpassung an den jeweiligen Gegner zu gehen. Gut zu sehen ist das derzeit auf Schalke, wo der Vizemeister der Vorsaison nur noch 14. ist. Mit dem gleichen Fußball, den gleichen Ideen, den gleichen vielen Umstellungen im Vorfeld und während der Spiele. Aber eben ohne die nötigen Ergebnisse.

Mehrere Grundordnung möglich

Auch bei Werder steht die These im Raum, der Trainer solle weniger variieren, vom 3-5-2 gegen Leverkusen auf ein 4-3-3 gegen Mainz und ein 4-4-2 gegen Gladbach. Und stattdessen mit so etwas wie einer Grundordnung Nummer eins spielen – um seine Spieler möglicherweise nicht zu überfordern. Wie der vergangene Werder-Gegner Gladbach, der seit Beginn dieser Saison fast ausschließlich auf ein 4-3-3 vertraut und damit richtig gut fährt. Kohfeldt hat in der Vorbereitung im Sommer immer wieder betont, dass es je nach Gegner Anpassungen in der defensiven Struktur geben wird, „ein Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette ist auf jeden Fall eine Variante, die wir spielen können“, sagte er.

Die offensiven Prinzipien sollen aber in der Regel immer die gleichen bleiben – wenngleich auch anders umgesetzt oder interpretiert. „Wir können dieselben Systeme spielen mit unterschiedlichen Spielertypen in unterschiedlichen Positionen und so schon andere taktische Ausrichtungen angehen“, sagte Kohfeldt und verwies in dem Zusammenhang auch auf Werders Entscheidungen auf dem Transfermarkt. Ein Ziel sei es da gewesen, in gleichen Systemen mit unterschiedlichen Besetzungen auch unterschiedliche Interpretationen zu erzielen.

Der Trainer leistet wichtige Hilfestellung

Ungeachtet der negativen Ergebnisse zuletzt ist Werder dieses Vorhaben geglückt – so viel lässt sich nach elf Spieltagen in dieser Saison schon sagen. Kohfeldt hat es geschafft, nicht nur eine Reihe guter Ergebnisse zu erzielen, sondern auch „weiche Effekte“. Kohfeldt passt die Rollenverteilungen innerhalb seiner Grundordnungen immer wieder an und liefert damit Hilfestellungen, die nicht zu unterschätzen sind: In den für Werder wichtigen Räumen sollen die Spieler zwar Anweisungen befolgen, aber eben auch in der Lage sein, freie, eigene Entscheidungen zu treffen. Und sie sollen sich vor allen Dingen wohlfühlen.

Hier hakte es zuletzt ein wenig, weil die Gegner sich immer besser auf die Anlaufzonen der Bremer einstellen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Auch deshalb kann die Antwort darauf nicht lauten, sich nun einfach auf die Basics zu besinnen oder auf die eine Grundordnung, die es schon richten wird. Dafür ist das einfache Spiel dann doch zu komplex geworden.