Ü30 - na und!

Nur die Bayern-Mannschaft hat einen höheren Altersdurchschnitt als Werder – die Bremer Verantwortlichen sehen darin aber keinen Widerspruch zur Vereinsphilosophie. Chefplaner Tim Steidten erklärt.

Der Hinweis ließ nicht lange auf sich warten. Kaum dass Luca Plogmann und Claudio Pizarro bei Werders Spiel in Frankfurt am vergangenen Sonnabend gemeinsam auf dem Rasen standen, spuckte die Statistik die ersten Zahlen aus. Besonders beeindruckend war diese: Zwischen Werders jüngstem Profi auf dem Platz, also Torwart Luca Plogmann, und Werders ältestem Profi auf dem Platz, Stürmerlegende Claudio Pizarro, lagen fast 22 Jahre Altersunterschied. Plogmann ist seit Frühjahr 18. Pizarro wird in wenigen Wochen 40. Sie könnten Vater und Sohn sein.

Und es gibt noch eine Statistik zum Thema Alter, die eine bemerkenswerte Auskunft gibt: Werder hat in dieser Saison nach dem FC Bayern die zweitälteste Mannschaft der Liga. Die Bremer Spieler, die in dieser Bundesliga-Saison bisher zum Einsatz gekommen sind, sind im Schnitt 27,4 Jahre alt. Zum Vergleich: Die Spieler von RB Leipzig sind im Schnitt fast vier Jahre jünger.

Werder gegen den Trend

Werder bewegt sich damit gegen den Trend. Seit sieben, acht Jahren werden Bundesliga-Profis immer jünger. Simon Asta (FC Augsburg) und Josha Vagnoman (Hamburger SV) waren gerade einmal 17, Yann Aurel Bisseck (1. FC Köln) sogar noch 16, als sie in der vergangen Bundesliga-Saison debütierten. Werder dagegen altert. Ein Problem? Bei Werder finden sie: Nein. Werder hat Nachwuchs­spieler wie Plogmann, Manuel Mbom (18), Josh Sargent (18), Johannes Eggestein (20) oder Ole Käuper (21) im Kader, denen die Verantwortlichen eine lange Bundesliga-Karriere zutrauen. Maximilian Eggestein (22), Milos ­Veljkovic (22) oder Milot Rashica (21) haben die ersten Schritte in diese Richtung gemacht.

Und überhaupt: In Bremen hatte man selten ein Problem damit, auf ältere Spieler zu setzen. Im Gegenteil: Werders Meistermannschaft von 1993 unter Otto Rehhagel war die älteste Mannschaft der Liga, ein Blick auf den Kader lohnt sich: Mirko Votava? 37. Klaus Allofs? 36. Bratseth und Schaaf? 32. Neubarth, Rufer und Borowska waren 31, Beiersdorfer und Wolter fast 30. Aus dieser Zeit hat sich bis heute das Bonmot von Rehhagel gerettet, dass es keine jungen und alten, sondern nur gute und schlechte Spieler gibt.

Allerdings darf man da nachhaken. Werder hat sich mehr denn je zum Ziel gesetzt, den Nachwuchs zu fördern und die Ausbildung zu optimieren. In den nächsten Monaten und Jahren wird Werder mehr als zehn Millionen Euro in die Hand nehmen, um das Leistungszentrum zu modernisieren. Trotzdem hat Werder in diesem Sommer geholt: Pizarro, fast 40. Martin Harnik, 31. Nuri Sahin, gerade 30 geworden. In Frankfurt kamen neben Pizarro und Harnik zum Einsatz: Theo Gebre Selassie, 31. Niklas Moisander, in drei Wochen 33. Max Kruse, 30. Zur Ü 30-Fraktion gehören auch noch Jaroslav Drobny (39), Fin Bartels (31) und Sebastian Langkamp (30). Das könnte man auch als Widerspruch zur eigenen Philosophie interpretieren.

Oldies bringen keinen Transfergewinn

„Das sehen wir nicht so“, sagt Werders Kaderplaner Tim Steidten. „Natürlich haben wir im Sturm einen Claudio Pizarro dazu geholt und man denkt sofort: Was ist jetzt wohl mit Johannes Eggestein und Josh Sargent? Aber genau diese Spieler profitieren von den Älteren.“ Tatsächlich hat Pizarro in den ersten Pflichtspielwochen keinen Platz für Johannes Eggestein blockiert. „Und wenn man Johannes und Joshua selbst fragt, sagen sie auch, wie toll es ist, mit jemandem wie Claudio zusammen zu trainieren und zu spielen. Da denken die jungen Spieler ganz anders, als es die Öffentlichkeit vermutet.“

Mit Blick auf die stattliche Riege an Ü 30-Spielern sagt Steidten aber auch: „Man muss aufpassen, dass man nicht komplett in diese Altersstruktur verfällt.“ Denn diesen Nachteil haben ältere Spieler – Klasse hin, Erfahrung her: Sie sind nicht mehr gewinnbringend zu verkaufen. Transfererlöse aber, das sagen die Bremer Entscheider immer wieder, sind für einen Klub wie Werder eine wichtige Einnahmequelle. Aber hier scheint Werder gut aufgestellt: Profis wie Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic oder Maximilian Eggestein haben ihren Marktwert ordentlich gesteigert, seitdem sie Werder-Profis geworden sind.