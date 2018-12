U23-Spieler Rieckmann und Wagner mischen mit

Zwei Spieler von Werders U23 trainierten am Dienstagnachmittag mit den Profis. Einer von ihnen ist Mittelfeldspieler Fridolin Wagner, der andere Innenverteidiger Julian Rieckmann.

Werder hat auf die Ausfälle in der Innenverteidigung für das Spiel am Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf (Anpfiff: 20.30 Uhr) reagiert. Weil Niklas Moisander gelb-rot-gesperrt fehlen wird und Milos Veljkovic sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, trainierte am Donnerstag Julian Rieckmann bei den Profis mit.

Der 18-jährige Innenverteidiger absolvierte in der laufenden Saison 19 von 21 Spielen für die U23 von Werder in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte er zwei Tore. Durch das Fehlen der Stamminnenverteidigung besteht für Rieckmann sogar die Chance, gegen Düsseldorf im 18er-Kader zu stehen.

Sein Teamkollege Fridolin Wagner, ein defensiver Mittelfeldspieler, trainierte ebenfalls bei den Profis mit. Die beiden Nachwuchsspieler bildeten im Trainingsspiel zwischen zwei Achter-Teams die eine Innenverteidigung. Auf der Gegenseite spielte das Duo Sebastian Langkamp und Marco Friedl, das gegen Düsseldorf beginnen darf, wie Coach Florian Kohfeldt nach der Einheit mitteilte.

Trio fehlt wegen Infekten

Am Vormittag ab 10 Uhr standen bereits Übungen im Kraftraum an. Bei beiden Einheiten fehlte das Trio Ludwig Augustinsson, Claudio Pizarro und Yuya Osako. „Alle drei haben einen Infekt der oberen Luftwege“, teilte Werder am Dienstmorgen auf der vereinseigenen Website mit. Darüber hinaus sollte Pizarro am Dienstagmittag Gast auf einer Pressekonferenz im Bremer Rathaus sein, während eine Einbürgerungskampagne vorgestellt werden sollte. Auch diesen Termin hatte der Peruaner absagen müssen.

Unterdessen gibt es Neuigkeiten von Philipp Bargfrede. Der verletzte Werder-Profi wird nach Angaben des Vereins seine Reha im Therapiezentrum am Chiemsee fortsetzen. Dort ist unter anderem auch Fin Bartels, der seit fast einem Jahr seine Achillessehnenverletzung auskuriert, regelmäßig vor Ort.