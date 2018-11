U23-Nordderby steigt am 4. August

Werders U23 spielt zwar nach dem Drittliga-Abstieg künftig nur noch in der Regionalliga Nord. Doch auch dort warten einige reizvolle Duelle, wie der jetzt veröffentlichte Spielplan zeigt.

Der Spielplan der Regionalliga Nord ist da, und er beschert Werders U23 an den ersten drei Spieltagen gleich zwei Derbys gegen andere Bundesliga-Nachwuchsteams. Die Saison beginnt für den Drittliga-Absteiger mit einem Heimspiel gegen die U23 des VfL Wolfsburg am Sonnabend, 28. Juli, um 14 Uhr. Am Mittwoch, 1. August, geht es dann zum FC Eintracht Norderstedt (19 Uhr), ehe am Sonnabend, 4. August, um 14 Uhr in Bremen das Nordderby gegen den HSV ansteht.

Was es in der kommenden Bundesliga-Saison nach dem Hamburger Abstieg also nicht mehr geben wird, gibt es in der Regionalliga: das Duell Werder gegen den HSV. Es sind zwar nur die U23-Mannschaften, trotzdem dürfte am 4. August auf Platz 11 einiges los sein, wenn es zum "Nordderby light" kommt.

Weitere interessante Begegnungen in der Hinrunde: Am 2. September steht das Nachbarschaftsduell beim VfB Oldenburg an, am 22. September gastiert die U23 des FC St. Pauli auf Platz 11 und am 29. September reist Werder zur U23 von Hannover 96.

