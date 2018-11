U23 verliert auch in Lotte

Werders U23 kann einfach nicht mehr gewinnen: Im nächsten Kellerduell in der 3. Liga setzte es gegen die Sportfreunde Lotte eine 2:3-Auswärtsniederlage.

Nächster Spieltag, nächste Niederlage: Werders U23 bleibt weiter abgeschlagen am Tabellenende der dritten Liga. Auch gegen die Sportfreunde Lotte, auf Platz 17 selbst noch tief im Abstiegskampf, gelang dem Bremer Nachwuchs kein Erfolg. Dabei hatte alles so gut angefangen: Schon nach fünf Minuten hatte Dennis Rosin nach Vorarbeit von Leon Jensen für die Führung gesorgt, generell zeigten die Grün-Weißen in der Anfangsphase auf schwierig zu bespielendem Rasen den besseren Fußball.

Es dauerte gut 20 Minuten, dann kamen auch die Gastgeber besser in die Partie. In der 26. Spielminute bekam Ex-Werder-U23-Stürmer Max Wegner einen Treffer nach unfairem Einsatz gegen Jannes Vollert noch abgepfiffen, fünf Minuten später war Wegner nach Flanke Oesterhelweg dann auch regulär zur Stelle. Auch in die zweite Halbzeit ging Werder als das spielerisch etwas bessere Team, das Tor erzielten wiederum die Sportfreunde: Maximilian Rossmann brachte die Hausherren in der 62. Minute erstmals in Front. Nach dem Ausgleichstreffer durch ein Eigentor von Adam Straith, der eine Hereingabe von Eggersglüß ins eigene Netz abfälschte, sah es zumindest nach einem Punktgewinn für den Bremer Nachwuchs aus. Ein erneuter später Gegentreffer durch Jaroslaw Lindner in der dritten Minute der Nachspielzeit machte allerdings auch diese Hoffnung zunichte. Sechs Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand der U23 damit bereits 15 Punkte auf den rettenden 17. Platz.