U21-Nationaltrainer nimmt Friedl in Schutz

Österreich und Deutschland kämpfen um den Halbfinaleinzug bei der U21-EM. Über die Bedeutung des Spiels und die Rolle von Werder-Profi Marco Friedl sprach Österreichs Trainer Werner Gregoritsch mit Mein Werder.

Was die Deutschen die „Schmach von Cordoba“ nennen, ist für die Österreicher das „Wunder von Cordoba“. Am 21. Juni 1978 verlor die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Zwischenrunde in Argentinien völlig unerwartet mit 2:3 gegen Österreich und schied aus. In den österreichischen Medien ist diese legendäre Partie aktuell wieder sehr präsent. Am Sonntag - genau 41 Jahre und zwei Tage nach Cordoba – trifft Österreich nämlich bei der U21-Europameisterschaft im letzten Gruppenspiel auf Deutschland. Beide Teams können noch das Halbfinale erreichen. Klar, dass da in Österreich der Geist von Cordoba beschworen wird.

Angesichts dieser besonderen Ausgangslage könnte es hitzig werden am Sonntag ab 21 Uhr im Stadion von Udine. Mittendrin sind drei Werder-Profis: Maximilian und Johannes Eggestein im deutschen Team sowie Marco Friedl in der österreichischen Auswahl. Betont nüchtern sieht Österreichs U21-Nationaltrainer Werner Gregoritsch die Lage vor diesem Prestigeduell. Kampfansagen gibt es von ihm nicht. „Wir sind der klare Außenseiter. Die Deutschen haben bisher beeindruckende Leistungen gezeigt“, sagt er zu Mein Werder.

Gregoritsch hat mit seiner Mannschaft schon jetzt österreichische Fußballgeschichte geschrieben. Erstmals gelang die EM-Qualifikation, und dann fuhren die Österreicher im ersten Spiel gegen Serbien auch gleich den ersten Sieg ein (2:0). Werder-Profi Marco Friedl sah diesen Erfolg von der Bank aus, durfte dann aber in der zweiten Partie gegen Dänemark anstelle von Maximilian Ullmann (LASK Linz) als Linksverteidiger ran. Das Spiel hätte besser laufen können für den Bremer. Österreich verlor mit 1:3. Gregoritsch zeigt aber Verständnis für Friedls ausbaufähige Leistung: „Marco hatte es nicht leicht. Mit Jacob Bruun Larsen hatte er einen der stärksten Gegenspieler. Insgesamt hat Marco sich sehr bemüht und ist nicht abgefallen.“

Reicht das für Friedl, um auch gegen Deutschland zu spielen? Der 21-Jährige würde nur zu gerne gegen seinen Bremer Teamkollegen Maximilian Eggestein antreten. Gregoritsch hält sich aber bedeckt, was die Aufstellung angeht, will sich erst am Spieltag endgültig entscheiden. „Ich muss die richtige Mannschaft finden, die mental und körperlich bereit für diese Aufgabe ist“, sagt er. Als Hauptgrund für die Niederlage gegen Dänemark gibt Gregoritsch „Probleme mit der Fitness“ an. Das intensive Auftaktspiel habe viel Kraft gefordert. Erschwerend kamen einige Verletzungen hinzu. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Hannes Wolf, der sich gegen Serbien bei einem rüden Foul den Außenknöchel brach.

„Selbst, wenn wir alle Spieler dabei hätten, würde es gegen Deutschland schwierig werden. Jetzt wird es noch schwieriger“, sagt Gregoritsch. Dennoch sei die Vorfreude auf das Spiel groß. Die Österreicher können schließlich das Halbfinale erreichen, und das bei ihrer ersten EM-Teilnahme. „Wir haben schon sehr viel erreicht, aber sind weiter gefordert“, betont Gregoritsch. Wenn die Österreicher Deutschland schlügen und Dänemark gegen Serbien nicht gewänne, stünden sie im Halbfinale. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage wären die Deutschen, die bereits sechs Punkte auf dem Konto haben, weiter. Es bleibt also abzuwarten, ob am Sonntagabend Friedl oder die Eggesteins jubeln dürfen.