U19 verpasst Sprung an die Spitze

Werders U19 konnte am Sonnabend durch ein 0:1 gegen Hertha BSC nicht auf Platz eins der A-Junioren-Bundesliga Nordost springen. Gegen die Berliner fehlte dem Team von Trainer Marco Grote die Durchschlagskraft.

Herthas Dennis Jastrzembski wurde schon in der 19. Minute zum entscheidenden Mann beim 0:1 zwischen Werders U19 und den Berlinern. Über die linke Seite kam der schnelle Flügelspieler aus spitzem Winkel zum Abschluss. Werder-Keeper Philipp Jorganovic konnte noch mit dem Fuß parieren, gegen den Nachschuss von Jastrzembski war der Schlussmann dann aber machtlos.

Das Team von Marco Grote war selbst im Vorwärtsgang nicht zwingend genug, um eine Antwort auf den Rückstand zu finden. In der ersten Halbzeit war es Fred MC Mensah Quarshie, in der zweiten Hälfte waren es David Philipp, Luc Ihorst und Henry Rorig, die die besten Chancen für Werder nicht nutzen konnten. Die Versuche von Quarshie, Ihorst und Rorig entschärfte der sichere Gäste-Keeper Luis Klatte.

Werder verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze der A-Junioren-Bundesliga Nordost und bleibt mit 19 Zählern zunächst auf Rang vier. Die Bremer stehen somit weiterhin zwei Punkte hinter Spitzenreiter RB Leipzig, der noch ein Spiel weniger hat. Die beiden Teams treffen am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 11 Uhr) in Leipzig aufeinander.