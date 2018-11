U19 triumphiert im Nordderby

Im Nordderby der U19-Junioren siegte Werders Nachwuchs mit 2:0 gegen den Hamburger SV. Somit zogen die Bremer in der Tabelle am Rivalen vorbei - auch wenn zwischenzeitlich gezittert werden musste.

Marco Grote hatte dieses Fußballspiel „richtig Freude gemacht“, und das konnte man gut verstehen. Beim 2:0 (1:0)-Heimerfolg über den Hamburger SV gelang Werders U19 nicht nur der Sieg im kleinen Nordderby – die Bremer Kicker landeten dabei zudem den ersten Erfolg über ein Topteam der A-Junioren-Bundesliga. „Und zwar verdient“, wie Trainer Grote zufrieden feststellte.

Allerdings ging das Duell mit den Hamburgern natürlich nicht ganz ohne Zittern über die Bühne. Nach einer sehr starken ersten Halbzeit der Bremer mit dem Führungstreffer durch Malik Memisevic in der 32. Minute hatte Werder nach dem Wechsel eine sehr druckvolle Phase des Gegners zu überstehen gehabt. „Da haben wir viel Mentalität gezeigt und uns wieder rausgekämpft“, so Grote. Ein Foulelfmeter von Fred MC Mensah Quarshie (63., Foto) sicherte schließlich den Heimsieg der nun wieder ebenbürtigen Bremer. Sie kletterten dank der drei Punkte vorbei am HSV auf den fünften Platz der Tabelle.