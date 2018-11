U19 feiert Auswärtssieg

Die U19 von Werder Bremen hat am Mittwochabend im A-Junioren-DFB-Pokal einen 4:0-Auswärtssieg bei Hansa Rostock erreicht. Vier verschiedene Torschützen trafen für das Team von Marco Grote.

Die erste Runde wäre damit überstanden. Nach dem 4:0-Sieg in Rostock am Mittwochabend steht das Team von Marco Grote im Achtelfinale des A-Junioren-DFB-Pokals. Bereits zur Pause führten die Bremer mit 2:0 durch Tore von Fred MC Mensah Quarshie und David Lennart Philipp.

In der zweiten Hälfte dauerte es lange, bis der Werder-Nachwuchs den Sack endgültig zu machte. Das 3:0 von Ilia Gruev und das 4:0 durch Luc Ihorst fielen nämlich erst in der 90. Minute. Der Gegner für die kommende Runde steht noch nicht fest. Das Spiel von Werders U19 war das erste, das in diesem Wettbewerb ausgetragen wurde.