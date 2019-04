Trotz Pokalaus: Stolz auf dieses Werder-Gefühl!

Klar, jetzt fließen erstmal die Tränen. Der Traum von Berlin ist vorbei. Für Werders Weg gilt das noch lange nicht, kommentiert Mein-Werder-Chefreporter Jean-Julien Beer.

Für den Fall der Fälle hatte Florian Kohfeldt vorgesorgt und daran erinnert, „dass niemand ernsthaft brutal enttäuscht sein kann, wenn wir es nicht ins Finale schaffen“. Wie so oft traf Werders Trainer damit genau den Kern. Kohfeldt kennt Bremen und die Region, er kommt aus diesem Verein und versteht die Fans besser als jeder Zugereiste. Deshalb bringt er das notwendige Gespür mit für diesen Werder-Moment. Es waren wunderbare Tage und schöne Träume vor dem Halbfinale. Das Kribbeln in der ganzen Stadt. Diese „Greenwhitewonderwall“. Und dieser Glaube: Hey, das neue Werder kann die Sensation vielleicht wirklich schaffen! Die Mannschaft lieferte vor dieser großartigen Kulisse tatsächlich einen tollen Kampf, holte einen 0:2-Rückstand auf und musste am Ende einen umstrittenen Elfmeter für Bayern hinnehmen. Bitter!

Es reichte also doch wieder nicht gegen die Münchner Rekordpokalsieger. Egal, wie knapp es war. Das enttäuscht viele, und das ist auch völlig okay. Mit ein paar Tagen Abstand aber wird der Frust dem Gefühl weichen, dass die Emotionen rund um dieses Halbfinale auch wertvoll sind. Werder gibt in dieser Saison das beste Bild ab seit vielen Jahren. Bundesweit sprechen Fans und Experten schon seit Monaten mit Hochachtung von Kohfeldt und seiner „Wir-wollen-jedes-Spiel-gewinnen“-Philosophie. Werder begeistert wieder - und kann sich den Traum vom Europacup immer noch erfüllen. Dank der Finalpaarung Leipzig gegen Bayern (beide werden direkt für die Champions League qualifiziert sein) reicht jetzt sogar Platz sieben in der Liga, um das ambitionierte Saisonziel noch zu erreichen. Eine Niederlage gegen Bayern wirft Werder nicht um. Es ist nur eine von vielen gegen den übermächtigen Branchenprimus. Dieses Werder-Gefühl der letzten Tage aber, das ist etwas ganz Besonderes!

