Trotz Angeboten – Maximilian Eggestein bleibt

Das wird Fans und Verantwortliche von Werder freuen: Trotz Angeboten anderer Klubs bleibt Maximilian Eggestein den Grün-Weißen treu. Der 21-Jährige will nun sogar mehr Verantwortung übernehmen.

Sogar Werders Laufwunder wirkte am Donnerstag erschöpft. Eine Woche Trainingslager im Zillertal, das hat bei allen Spielern Spuren hinterlassen. „Ich bin sehr kaputt“, gab Maximilian Eggestein in einer Medienrunde zu. „Der Trainer fordert uns hier sehr.“ Die Spieler müssen nicht nur körperlich arbeiten, sondern auch geistig, denn sie sollen die Spielidee von Trainer Florian Kohfeldt verinnerlichen. Trotz aller Anstrengungen ist Eggestein von dem Weg bereits überzeugt. „Das Trainerteam hat einen klaren Plan“, sagt der Mittelfeldspieler und lässt ein Treuebekenntnis zu Werder folgen, das Fanherzen höher schlagen lässt: „Hier kann was passieren in den nächsten Jahren. Da möchte ich dabei sein.“

Andere Optionen hätte der 21-Jährige, dessen Vertrag bis 2020 läuft, in der Sommerpause durchaus gehabt. „Ein, zwei Vereine haben sich erkundigt“, verriet Eggestein. Weiter ins Detail ging er nicht, denn: „Es war kein Thema, sich mit anderen Dingen zu befassen. Ich sehe bei Werder eine Situation, in der ich mich weiterentwickeln kann.“ Zudem habe er eine besondere Identifikation mit dem Verein. „Werder ist für mich kein Zwischenschritt. Ich habe hier praktisch alle Schritte gemacht und bin dem Verein entsprechend dankbar.“

Maximilian Eggestein kam 2011 als Jugendspieler nach Bremen. „Ich bin schon mit 14, 15 Jahren zu Spielen ins Weserstadion gegangen, habe dort im Internat gewohnt“, verdeutlichte er. Mittlerweile steht Eggestein selbst bei den Profis auf dem Rasen. 33 Bundesliga-Partien (zwei Tore) bestritt er in der vergangenen Saison und stieg zum unumstrittenen Leistungsträger auf. Nun beansprucht der U21-Nationalspieler trotz seines jungen Alters eine Führungsrolle. „Ich habe mir klar vorgenommen, mehr Verantwortung zu übernehmen“, betonte er. „Ich werde mehr im Mittelpunkt stehen und muss vorneweg gehen.“

Teil der Entwicklung zum Führungsspieler ist auch, dass der stets freundliche Eggestein auf dem Platz von Höflichkeit nichts mehr wissen will. „Wir müssen als Truppe ein Stück weit eklig sein“, forderte er. „In der Bundesliga entscheiden Kleinigkeiten. Die Gegner sollen ungern gegen uns spielen.“