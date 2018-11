„Trockene Glückwünsche“ und drei Punkte für Kohfeldt

Ein Geschenk in die Hand gedrückt bekam Florian Kohfeldt von seiner Mannschaft nicht. Stattdessen durfte der Trainer an seinem Geburtstag auch seinen ersten Sieg in einem Freitagsspiel feiern.

Vielleicht lag ein Missverständnis vor. Maximilian und Johannes Eggestein hatten im Fernsehinterview die Hoffnung, ja fast schon die Erwartung geäußert, dass ihr Trainer an seinem 36. Geburtstag noch einen ausgeben werde. „Das glaube ich nicht. Wenn die clever sind, sind sie schon weg“, entgegnete jedoch Florian Kohfeldt auf die Frage, ob noch ein wenig angestoßen werde.

Da war es allerdings auch fast halb zwölf und der Geburtstag des Trainers so gut wie vorbei. „Einen trockenen herzlichen Glückwunsch“ habe er von der Mannschaft am Morgen bekommen, berichtete Kohfeldt, keine Geschenke. Die drei Punkte für das 2:0 gegen den VfL Wolfsburg dürften ihm ohnehin wichtiger gewesen sein als materielle Aufmerksamkeiten. Vor dem Anpfiff wurde immerhin ein Video eingespielt, in dem seine Trainerkollegen Christian Vander, Tim Borowski und Thomas Horsch gratulierten, dazu lief „Happy Birthday“ über die Lautsprecher.

Werder besiegt den Freitags-Fluch

Unterm Strich war es also ein perfekter Geburtstag unter Flutlicht für Kohfeldt. Dem konnte sich selbst der Bremer Freitags-Fluch nicht in den Weg stellen: In den vergangenen fünf Jahren hatte Werder von 16 Spielen an diesem Wochentag nur ein einziges gewonnen, 2017 unter Alexander Nouri – beim VfL Wolfsburg.

Auch Kohfeldt war also noch ohne Sieg in einem Freitagsspiel gewesen: Sein Debüt bei Eintracht Frankfurt im November 2017 ging verloren, im März 2018 gab es ein Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach und im April, unmittelbar nach der Vertragsverlängerung des Trainers, eine Niederlage bei Hannover 96. Nun also wieder ein Erfolg gegen Wolfsburg, im ersten Freitagsspiel im Weserstadion seit vier Jahren. Damals verlor Werder übrigens 0:1 gegen den 1. FC Köln, es sollte das letzte Spiel von Trainer Robin Dutt sein.

