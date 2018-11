Trio individuell, Langkamp krank

Bei Werder hat die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 begonnen. Neben den Nationalspielern fehlten am Dienstag bei der ersten Einheit der Woche auch zwei andere Bremer.

Sebastian Langkamp setzte krankheitsbedingt am Dienstag mit dem Training aus, soll am Mittwoch aber wieder zurückkehren. Ebenfalls nicht mit der Mannschaft trainierte Martin Harnik. Der Angreifer, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung ausgefallen war, absolvierte am Vormittag eine individuelle Einheit mit Ball. Zusammen mit Ole Käuper (Sprunggelenksverletzung) und Aron Johannsson (Sprunggelenksprobleme).

Auch Fin Bartels (Achillessehnenriss) und Stefanos Kapino (Sehnenabrisses im Oberschenkel) arbeiteten weiter am Comeback. Der Ersatzkeeper trainierte individuell mit Reha-Trainer Jens Beulke.

Insgesamt begrüßte Coach Florian Kohfeldt beim Mannschaftstraining am Nachmittag 14 Spieler. Bei der ersten Einheit vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend (18.30 Uhr) gegen Schalke 04 waren Werders Nationalspieler noch nicht mit dabei.