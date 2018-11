Trio feiert Aufstieg in der Nations League

Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic und Milot Rashica waren am Dienstagabend im Länderspiel-Einsatz. Alle drei feierten erst einen Sieg und dann den Aufstieg. Auch Marco Friedl darf sich freuen.

Ludwig Augustinsson benötigte am Dienstagabend einen Sieg mit Schweden in der Nations League B gegen Russland, um den ersten Platz und damit den Aufstieg in die A-Liga perfekt zu machen. Werders Linksverteidiger stand für dieses Unterfangen in der Startelf seines Landes und war am verdienten 1:0 in der 41. Minute durch Victor Lindelöf maßgeblich beteiligt. Denn die Ecke, die zum Tor führte, kam vom Bremer. Für die Entscheidung in der zweiten Halbzeit sorgte schließlich Markus Berg mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand in der 72. Minute. Der Aufstieg war somit perfekt.

Auch Innenverteidiger Milos Veljkovic hatte Grund zum Feiern: Durch einen deutlichen 4:1-Sieg gegen Litauen verteidigten seine Serben den ersten Platz in Gruppe 4 der Nations League C. Dadurch steigen auch sie eine Klasse auf. Genau wie Augustinsson spielte Veljkovic von Beginn an. Nach einer torlosen ersten Halbzeit platzte in Durchgang zwei schließlich der Knoten, allerdings unter freundlicher Mithilfe der Litauer, die den Ball ins eigene Tor beförderten (51. Minute). Sieben Minuten später legte Stürmer-Star Aleksandar Mitrovic zum 2:0 nach. Mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer sollte den Litauern anschließend nicht mehr gelingen.

Rashica siegt - Friedl bald gegen Eggestein?

Mit 14 Punkten aus sechs Spielen beendete schließlich auch der Kosovo seine Gruppe 3 in der Nations League D – womit sich der dritte Bremer am Dienstagabend als Aufsteiger feiern lassen durfte: Milot Rashica. Beim 4:0-Sieg über Aserbaidschan stand der Flügelspieler in der Startelf und durfte mit ansehen, wie sein Team durch ein frühes Tor in der zweiten Minute in Führung ging. Bis zur Halbzeit passierte dann erst einmal nichts mehr, ehe nach dem Seitenwechsel durch drei weitere Treffer der Gastgeber alles klar gemacht wurde. Rashica allerdings blieb diesmal ohne eigenes Tor und wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

Zuletzt gab es auch für Marco Friedl erfreuliche Nachrichten: Die U21 Österreichs qualifizierte sich durch einen 1:0-Heimsieg gegen Griechenland für die EM 2019. Friedl kam dabei zwar nicht zum Einsatz, könnte sich aber unter Umständen darauf freuen, bei der Europameisterschaft in Italien auf seinen Bremer Teamkollegen Maximilian Eggestein zu treffen. Der nämlich ist mit Deutschlands Nachwuchsteam ebenfalls qualifiziert ist.