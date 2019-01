Traumtor sichert Werder den Tagessieg

Werder ist mit sechs Punkten in die Virtuelle Bundesliga gestartet. Nachdem Mohammed „MoAuba“ Harkous verloren und Michael „MegaBit“ Bittner gewonnen hatte, brachte das Doppel gegen Leipzig die Entscheidung.

Auf Werder wartete zum Start der Virtuellen Bundesliga (VBL) gleich ein dicker Brocken: Die E-Sportler Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner bekamen es am Donnerstagabend mit RB Leipzig zu tun. Am Ende holten sich die Bremer durch den Einzelerfolg von „MegaBit“ und das gewonnene Doppel den Tagessieg – sechs Punkte stehen somit nach Spieltag eins auf dem grün-weißen Konto.

Den Anfang machte „MoAuba“. Werders Fifa-Profi verlor seine Partie auf der Playstation 4 gegen Cihan Yasarlar 1:2. Der Leipziger ging früh mit 2:0 in Führung (7., 25. Minute), „MoAuba“ gelang nur noch durch Martin Harnik (57.) der Anschlusstreffer. In der Schlussphase hatte er noch mit Davy Klaassen und Josh Sargent zwei gute Chancen, verpasste aber den Ausgleich. „Ich habe nicht perfekt gespielt, weiß aber auch, dass viel Glück im Spiel war“, sagte „MoAuba“ hinterher.

Für „MegaBit“ lief es deutlich besser. Der 20-Jährige ließ in seiner Partie an der Xbox One gegen Leipzigs Alex Czaplok nichts anbrennen. Am Ende siegte Werders E-Sportler 6:2 – die ersten drei Punkte für die Grün-Weißen in der VBL. Tore von Klaassen (7.), Maximilian Eggestein (20.) und Harnik (36.) brachten „MegaBit“ früh auf die Erfolgsspur. Czaplok gelang zwar schnell der Anschlusstreffer (38.), doch in der zweiten Halbzeit machte der Bremer mit Treffern von Aron Johannsson (57.), Sargent (76.) und dem Neu-Kölner Florian Kainz (87.) alles klar. Kainz stand „MegaBit“ im Fifa-Team noch zur Verfügung, weil der Wechsel in der realen Fußball-Welt zum 1. FC Köln noch nicht offiziell bestätigt ist. „Ich bin zufrieden mit dem, was ich abgeliefert habe“, sagte „MegaBit“ nach seinem Erfolg.

Werder-Duo dreht die Partie

Die Entscheidung um den Tagessieg fiel also im abschließenden Zwei-gegen-zwei. Die Begegnung auf der Playstation – das Werder-Duo durfte sich als nominelle Heimmannschaft aussuchen, auf welcher Konsole das Doppel ausgetragen werden sollte – hatte es in sich. Zunächst geriet Werder in Rückstand (61.), doch „MegaBit“ und „MoAuba“ schlugen zurück: Durch Harnik gelang den beiden zunächst der Ausgleich (66.) und dann drehten sie mit einem Traumtor von Milot Rashica, der aus 25 Metern den Ball in den Winkel jagte, die Partie komplett. Beim 2:1 sollte es bleiben. „Wir haben Potenzial, müssen das aber noch steigern“, sagte „MegaBit“ nach dem gelungenen Start mit sechs von möglichen neun Punkten.

Bereits am Mittwoch wurde die von der Deutschen Fußball-Liga neugegründete Virtuelle Bundesliga eröffnet. Folgende Ergebnisse gab es dabei:

