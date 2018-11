Traumstart ohne Weiter-so-Garantie

Mit einem Zwei-Punkte-Schnitt ist Florian Kohfeldts Mannschaft aktuell auf Europapokal-Kurs. Doch der Blick auf die besten Starts der vergangenen Jahre zeigt: Gewonnen ist dadurch noch gar nichts.

Sieben Spiele, 14 Punkte – besser war Werders Ausbeute zu Saisonbeginn zuletzt vor sieben Jahren. Auf 16 Punkte zum Start folgten damals aber nur noch 26 in 27 Spielen bis zum Ende, Werder wurde lediglich Neunter, womit direkt untermauert wäre, dass sich aus den Erfolgen der vergangenen Wochen keine Gewissheiten für die kommenden Monate ableiten lassen.

Beeindruckend ist die Leistung dennoch. Der letzte Werder-Trainer, der besser startete als Kohfeldt jetzt und weder Thomas Schaaf noch Otto Rehhagel hieß, war Günter Brocker in der Saison nach der ersten Meisterschaft 1965. Der absolute Vereinsrekord stammt aus dem Jahr 1985: 17 Punkte und 21:8 Tore, den Titel gewannen die Bremer allerdings nicht.

Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel vor 23 Jahren kommt Kohfeldts Team immerhin auf den fünfbesten Werder-Start. Neben 2011 war die Punkteausbeute in diesem Zeitraum auch 2005 (16 Punkte, am Ende Platz zwei), 2003 (16 Punkte, am Ende Meister) und 2002 (15 Punkte, am Ende Platz sechs) noch üppiger.