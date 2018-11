Traumhochzeit in Tschechien

In diesem Sommer haben sich Jiri Pavlenka und seine Freundin Misa Simkova verlobt. Mein Werder hat der Werder-Torwart verraten, wann die beiden heiraten.

Teelichter, die in Herzform aufgestellt sind, Rosenblätter, die als Dekoration dienen, und ein Ring, der ordentlich funkelt. Dass sich Jiri Pavlenka und Misa Simkova stilecht verlobt haben, zeigte die Freundin des Werder-Torwarts im Juni all ihren Instagram-Followern. Und auf Jiri Pavlenka ist eben nicht nur zwischen den Pfosten Verlass. Er lässt den schönen Worten bald auch Taten folgen. „Wir heiraten im Juni des kommenden Jahres“, verriet der 26-Jährige gegenüber Mein Werder. Auch der Ort steht bereits fest: Die Trauung und die Feier finden in Tschechien statt, der Heimat von Pavlenka und seiner Verlobten.

Update: Misa Simkova hat die Konto-Einstellungen ihres Instagram-Profils so umgestellt, dass es nur noch für bestätigte Follower einsehbar ist.