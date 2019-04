Training um 11 Uhr, Pokalspiel gegen Bayern

Was wird am heutigen Mittwoch wichtig? Die wichtigsten Informationen gibt es hier.

Am heutigen Mittwoch steht für Werder wohl das Highlight der bisherigen Saison an: Das DFB-Pokalhalbfinale gegen den FC Bayern im Weserstadion (20.45 Uhr). Eine Frage, die noch offen ist, ist die um Max Kruse: Wird er trotz seines Blutergusses im Oberschenkel, den er sich im Ligaspiel bei Bayern am Sonnabend zugezogen hatte, spielen können?

Einen ersten Hinweis darauf wird es um 11 Uhr geben, wenn die Mannschaft noch einmal eine kurze Trainingseinheit absolviert. Dort wird auch Mein Werder vor Ort sein und berichten, wie es um Bremens Kapitän steht.