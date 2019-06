Traditionsmannschaft in Essen zu Gast

Ein Termin für Nostalgiker: Am 20. Juli wird Werders Traditionsmannschaft bei Rot-Weiss Essen gastieren. Es handelt sich um eine Neuauflage des Pokalfinals 1994.

25 Jahre ist es her, dass der SV Werder Bremen sich im Pokalfinale gegen Rot-Weiss Essen mit 3:1 durchsetzte. Damals erzielten Dietmar Beiersdorfer, Andreas Herzog und Wynton Rufer die Tore für die Bremer. Möglich, dass so manch Pokal-Held von damals auch in diesem Sommer wieder gegen den Gegner von damals auf dem Platz stehen wird: Die Essener, deren Fanszene mit der des SV Werder freundschaftlich verbunden ist, haben für den 20. Juli im Rahmen einer großen Saisoneröffnung zu einem Aufeinandertreffen der Traditionsmannschaften geladen. Auf jeden Fall mit dabei sein soll Oliver Reck, der damals bei Werder im Tor stand. Der Anstoß der Partie ist für 14 Uhr angesetzt.