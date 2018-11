Touré-Wechsel zu Juventus endgültig perfekt

Nun hat auch Werder den Abschied von Idrissa Touré bestätigt. Der 20-Jährige wird für ein Jahr an die zweite Mannschaft von Juventus Turin ausgeliehen, teilte der Verein am Freitag mit.

„Idrissa soll regelmäßig bei der Profi-Mannschaft mittrainieren und bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen", wird Sportchef Frank Baumann auf der Internetseite des Vereins zitiert. "Es ist für ihn eine sehr gute Möglichkeit, sich auf sehr hohem Niveau weiterzuentwickeln.“ Nach Angaben der Bremer wird Touré zunächst ausgeliehen, die Italiener sicherten sich allerdings eine Kaufoption.

Idrissa Touré war im Sommer 2017 vom FC Schalke 04 an die Weser gewechselt und hatte für die U23 der Bremer 35 Drittligapartien absolviert. Zwei Mal trat er dabei als Torschütze in Erscheinung. Den Weg in die Regionalliga sollte und wollte Touré nun nicht mitgehen, die Chancen bei den Werder-Profis standen zuletzt allerdings auch nicht allzu gut. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen jetzt für dieses Leihgeschäft.