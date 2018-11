Torwart-Treffer besiegelt Werders Abstieg

Das war’s! Werders U23 steigt aus der Dritten Liga ab. Gegen Jena unterlagen die Bremer nach 2:0-Führung noch 2:4. Zu wenig, um weiter auf das Wunder hoffen zu können.

Ein Torwart-Treffer tief aus der eigenen Hälfte von Jenas Keeper Jo Coppens beendet die letzte Hoffnung auf Werders Klassenerhalt in der Dritten Liga. In der 53. Minute schlug der 27-Jährige den Ball einfach mal weit in die gegnerische Hälfte, kurz vor dem Bremer Strafraum sprang das Spielgerät auf – und dann über Werders verdutzten Torhüter Eric Oelschlägel zum 2:2-Ausgleich ins Tor der Bremer. Ein unglaubliches Tor, das so natürlich nie passieren darf, das aber sinnbildlich für die vollkommen verkorkste Saison von Werders U23 steht.

Nur zwei Minuten zuvor war Jena überhaupt erst wieder ins Spiel gekommen, hatte durch Manfred Starke den Anschlusstreffer erzielt. Werder, das zuvor durch zwei Kopfballtore von Rafael Kazior schon 2:0 geführt hatte, konnte nicht mehr antworten – im Gegenteil: Die Grün-Weißen agierten nun völlig verunsichert und kassierten in der 72. Minute sogar noch das 2:3 durch den Ex-Bremer Timmy Thiele und das 2:4 durch Maximilian Wolfram (85.). Ob 2:2 oder 2:4 war letztlich aber auch egal. Werder hätte einzig ein Sieg noch etwas Resthoffnung gelassen. Ohne den dreifachen Punktgewinn ist der Rückstand auf den VfL Osnabrück, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, für die Bremer an den verbleibenden drei Spieltagen nun nicht mehr aufzuholen.

Werders U23 bleibt lediglich die kleine Resthoffnung, dass es durch Finanzprobleme von weiteren Drittligisten am Ende doch noch zum Klassenverbleib reicht. Chemnitz und Erfurt hatten bereits Insolvenz angemeldet und stehen somit schon länger als Absteiger fest. Am wahrscheinlichsten aber ist, dass der Unterbau für die Bremer Bundesliga-Mannschaft in der kommenden Saison nur noch in der Regionalliga Nord antritt.

Der Abstieg ist das Ergebnis einer Saison voller Turbulenzen und Negativereignisse. Als die Spielzeit begann, hieß der Trainer noch Florian Kohfeldt. Nach dessen Beförderung zum Chefcoach der Profis übernahm Mirko Votava für ein Spiel interimsweise die Verantwortung. Danach kam Oliver Zapel, der Anfang Februar jedoch wegen Erfolglosigkeit Platz für Sven Hübscher machen musste. Zwischenzeitlich wartete Werders U23 28 Spiele lang auf einen Sieg. Unter Hübscher beendete das Team die Negativserie immerhin durch einen 1:0-Erfolg über Aalen Anfang April. Den Abstieg konnte der Coach nun aber auch nicht mehr verhindern.