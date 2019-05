Torwart-Talent Plogmann vor Ausleihe

In der Hinrunde feierte er mit nur 18 Jahren sein Bundesliga-Debüt, jetzt soll Luca Plogmann durch eine Ausleihe die nächsten Schritte in der Entwicklung machen.

Auf der Torhüter-Position gibt es Bewegung in Werders Kader – aber nicht wegen Jiri Pavlenka, sondern wegen Talent Luca Plogmann. Der 19-jährige Junioren-Nationaltorwart steht vor einer Ausleihe. Werders Sportchef Frank Baumann bestätigte Mein Werder: „Bei Luca erachten wir regelmäßige Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau als nächsten Schritt für sinnvoll. Es gibt Interessenten, speziell aus der 3. Liga. Durch seinen Platz in der U 19-Nationalmannsschaft und seine guten Spiele bei uns in der Regionalliga gibt es für ihn einen Markt.“

Der junge Plogmann ist fast schon ein Werder-Urgestein, er spielt seit 2007 im Verein. In der abgelaufenen Saison kam er zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz, als er im September beim 2:1-Auswärtssieg in Frankfurt nach 53 Minuten den verletzten Pavlenka ersetze. In der Hinrunde gehörte Plogmann als Ersatztorhüter fest zum Spieltagskader der Bremer Profis, weil der griechische Nationalkeeper Stefanos Kapino wegen einer Sehnenverletzung ausfiel. Im Januar meldete sich Kapino zurück, seither war Plogmann die Nummer 3 in Werders Torwart-Hierarchie. In der Regionalliga Nord absolvierte er 13 Spiele.

Durch ein Leihgeschäft soll Plogmann den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. „Ein Torhüter wird seltener aus- oder eingewechselt, deshalb ist Spielpraxis für ihn bei uns in der Bundesliga nicht so möglich, die Regionalliga ist für ihn dann zu wenig“, erklärt Baumann, "deshalb ist ein Zwischenschritt auf alle Fälle sinnvoll. Wir trauen ihm bei seiner Qualität und seinen Fähigkeiten zu, bei einer Ausleihe in einem anderen Verein auf sehr viel Spielpraxis zu kommen.“

Bei der Besetzung der Bremer Torhüter-Positionen spielt auch der Name Michael Zetterer grundsätzlich noch eine Rolle. Der 23 Jahre alte gebürtige Münchner wurde auch in Folge schwerer Handverletzungen von Werder im Februar an den SK Austria Klagenfurt verliehen, wo er mit sehr starken Leistungen überzeugt. Zetterer steht noch bis 2020 bei Werder unter Vertrag.