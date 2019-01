Torschütze Rashica setzt sich die Krone auf

Er stand beim einzigen Tor des Spiels goldrichtig: Werder-Angreifer Milot Rashica beendete gegen Hannover seine Torkrise. Die Mein-Werder-Community kürte ihn für seine starke Leistung zum „Man of the Match“.

Werders Spiel gegen Hannover wurde am Ende trotz Bremer Überlegenheit zur Zitterpartie. Im Voting zum „Man of the Match“ ging es weniger eng zu: Mit großem Abstand sicherte sich Milot Rashica die Krone der Mein-Werder-Community. 974 Votes erhielt der Siegtorschütze, fast dreimal so viel wie Max Kruse (376 Votes für Rang 2).

Keeper Jiri Pavlenka hat es ebenfalls aufs Treppchen geschafft. Viel zu tun hatte er zwar nicht, doch wenn er gebraucht wurde, war er zur Stelle. Dafür erhielt er 267 Votes. Darüber hinaus landeten Maximilian Eggestein (220 Votes) und Abwehrchef Niklas Moisander (101) im dreistelligen Bereich.

Das Ergebnis des Votings im Überblick: