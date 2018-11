Torfestival ohne Eggestein-Treffer

Werder-Stürmer Johannes Eggestein kam im U20-Länderspiel zwischen Deutschland und Italien 76 Minuten lang zum Einsatz. Die Partie endete 3:3.

Sechs Tore und gute Unterhaltung bot das U20-Länderspiel zwischen Italien und Deutschland. Die Partie endete am Donnerstagnachmittag 3:3. Werder-Stürmer Johannes Eggestein stand in der Startelf und wurde in der 76. Minute gegen Ridle Baku (FSV Mainz) ausgewechselt. Der 20-jährige Bremer, der zuvor in vier U20-Länderspielen zwei Treffer erzielt hatte, konnte sich bei der Partie im italienischen Sassuolo nicht in die Torschützenliste eintragen.

Ahmet Gürleyen (Mainz), Yari Otto (Eintracht Braunschweig) und Lennart Czyborra (Heracles Almelo) waren für das deutsche Team erfolgreich. Am kommenden Montag tritt die U20-Auswahl von Trainer Meikel Schönweitz nun in Colchester gegen England an (20 Uhr).