Top-Saison oder Luft nach oben?

Werder ist aktuell nur drei Punkte vom Europa-League-Platz entfernt und zudem im DFB-Pokal-Viertelfinale. Wäre noch mehr möglich oder sollte man als Werder-Fan einfach mal zufrieden sein - was meint ihr?

„Es ist Anfang Februar. Wir sind im Pokal-Viertelfinale und haben in der Liga eine realistische Chance auf einen Europapokal-Platz. Bis hierhin spielen wir eine Top-Saison. Es gab natürlich auch Momente, die nicht gut waren, so wie in Nürnberg. Aber es ist eine Top-Saison bisher“, sagte Florian Kohfeldt nach dem 4:0-Sieg gegen Augsburg. Seht ihr das genauso wie der Werder-Trainer oder ärgert ihr euch über die verlorenen Punkte in der Hinrunde und könnt mit der aktuellen Spielzeit noch nicht zufrieden sein?

Schreibt eure Meinung in die Kommentare!