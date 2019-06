„Tim hat ein sehr gutes Angebot bekommen“

Werders Sportchef Frank Baumann hat bestätigt, dass Chefscout Tim Steidten den Klub verlässt. „Tim ist schon nicht mehr für uns aktiv“, sagte Baumann gegenüber Mein Werder.

„Es ist immer schade, wenn jemand wie Tim, der so lange bei Werder ist, den Verein verlässt. Er hat ein sehr gutes Angebot bekommen. Wir haben uns gut und vernünftig mit ihm geeinigt. Tim ist schon nicht mehr für uns aktiv. Für die Transferphase ist bereits viel vorbereitet, wir werden diese Arbeit nun mit unserer sehr gut aufgestellten Scoutingabteilung sowie Clemens Fritz und unserem Justiziar Tarek Brauer zu Ende führen“, sagte Baumann gegenüber Mein Werder.

Mein Werder hatte am Mittwoch berichtet, dass Tim Steidten Werder verlässt und schon in diesem Sommer zu Ligakonkurrent Bayer Leverkusen wechselt. In Bremen leistete Steidten als rechte Hand von Sportchef Baumann wertvolle Arbeit, er bahnte viele Vertragsgespräche mit potenziellen Neuzugängen an und bereitete zahlreiche Transfers vor.

Bei Werder überlegt man nun, die Bereiche Scouting, Analyse und Kaderplanung vielleicht auf verschiedene Schultern zu verteilen, um den Sportchef bestmöglich in seiner Arbeit unterstützen zu können. „Wir werden eine gute Lösung für den Verein finden“, sagte Baumann dazu, „wir werden uns dazu in den nächsten Tagen und Wochen Gedanken machen. Qualität geht hier vor Schnelligkeit, wir wollen das bestmögliche Ergebnis für Werder. Deshalb werden wir in Ruhe überlegen, wie wir den Verein im Bereich Scouting, Analyse und Kaderplanung für die Zukunft aufstellen.“