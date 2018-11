Tickets als Trostpflaster

Die "Werderfreunde Emsland Süd" hatten ein Testspiel gegen die Werder-Profis gewonnen – und mussten es früh abbrechen. Zum Trost gab es Tickets für das Testspiel am "Tag der Fans".

Ingo Lüttecke stand im Vereinsheim des SV Victoria Gersten und blickte durch die mit Regentropfen übersäte Fensterscheibe. Der Himmel war stockfinster, der Sportplatz menschenleer. „Am Wetter kann man leider nichts ändern“, sagte der Präsident des Fanklubs „Werderfreunde Emsland Süd“ und zuckte mit den Schultern. Kurz zuvor hatten dort draußen am Sonntagabend noch 1250 Zuschauer das Testspiel zwischen Werder und einer Auswahl der Samtgemeinde Lengerich verfolgt, dann wurde die Partie wegen eines Gewitters abgebrochen.

Den Besuch der Bremer Profis hatten sich die „Werderfreunde“ beim Gewinnspiel eines Sponsors gesichert. Es sollte ein Fußballfest im Emsland werden, doch dann kam das Unwetter. Erst war die Partie nur unterbrochen. Die Entscheidung, das Spiel ganz abzubrechen, fiel aber schnell. „Das Wetter wird nicht mehr besser“, sagte Lüttecke. Er trug es mit Fassung. Die Fanklubmitglieder und viele Helfer hatten die Veranstaltung seit einem Dreivierteljahr vorbereitet.

Nun dauerte das Gastspiel der Werder-Profis nur 25 Minuten, in denen immerhin Max Kruse, Milot Rashica und Johannes Eggestein per Doppelpack trafen. Außerdem hatte Werder fast alle Spieler mitgebracht. Wer nicht im Kader stand wie die geschonten Niklas Moisander oder Philipp Bargfrede, der schrieb Autogramme. Ishak Belfodil war dagegen fit, trotzdem kam der Stürmer, der Werder verlassen dürfte, nur als Zuschauer mit ins Emsland. Nicht dabei war Sebastian Langkamp, der in Mainz einen Muskelfaserriss erlitten hatte, wie Sportchef Frank Baumann mitteilte.

Auch Baumann sah keinen anderen Ausweg als den Spielabbruch: „Es ist schade, aber das Risiko für die Zuschauer und die Spieler war zu groß.“ Dass Werder erneut nach Gersten kommt, lasse der enge Terminplan nicht zu, erklärte Baumann. Stattdessen sind alle Zuschauer und Helfer zum Tag der Fans am 11. August nach Bremen eingeladen. Ihre Tickets aus Gersten können sie gegen Freikarten eintauschen. „Da sind wir noch einmal gefordert, um den Umtausch zu organisieren“, blickte Fanklub-Präsident Lüttecke voraus.

So wurde gespielt:

Werder: Drobny – Bauer, Gebre Selassie, Friedl, Jacobsen, Vollert, Junuzovic, Rashica, J. Eggestein, Kruse, Zhang

Tore: 1:0 Kruse (10.), 2:0 Rashica (12.), 3:0 J. Eggestein (20.), 4:0 J. Eggestein (23.)