Thys Vertrag bei Erzurumspor aufgelöst

Nach nur fünf Monaten ist das Engagement von Lennart Thy beim türkischen Klub Erzurumspor offenbar schon wieder beendet. Laut Informationen von „Transfermarkt.de“ wurde der Vertrag des Ex-Bremers aufgelöst.

Der ehemalige Werder-Stürmer Lennart Thy wird sich in der kommenden Transferperiode offenbar einen neuen Verein suchen müssen: Denn laut „Transfermarkt.de“ wurde sein Vertrag beim türkischen Erstligisten Erzurumspor aufgelöst. Dies sei in beiderseitigem Einvernehmen geschehen. Über die Gründe ist nichts bekannt.

Thy war erst im Juli ablösefrei von Werder in die Türkei gewechselt. Zuvor war er an den niederländischen Klub VVV Venlo ausgeliehen. An der Weser hatte er keine Zukunft mehr.



Der 26-Jährige hatte im vergangenen März auf sich Aufmerksam gemacht, als er ein Eredivisie-Spiel seines Klubs verpasst und stattdessen als Stammzellenspender für einen Leukämiepatienten fungiert hatte. Dafür erhielt er später den Fair Play Award der Fifa.

Zum Bericht auf „Transfermarkt.de“ geht es hier.