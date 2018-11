Testspiel während der Länderspielpause

Noch hat die Bundesliga gar nicht begonnen, doch Anfang September steht bereits die erste Länderspielpause an. Damit Werder im Rhythmus bleibt, wurde ein Test gegen einen Drittligisten vereinbart.

Allzu weit müssen die Bremer Fans dieses Mal nicht fahren, um bei diesem freundschaftlichen Duell dabei zu sein. So geht es am 8. September nach Cloppenburg – der Gegner kommt allerdings aus dem Emsland. So trifft Werder ab 15 Uhr im pk-Sportspark auf den SV Meppen.

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist noch gar nicht lange her, erst im Oktober 2017 trennten sich die Teams mit einem 3:3. Aron Johannsson, Ousman Manneh und Jerome Gondorf hießen seinerzeit die Torschützen für den Bundesligisten.