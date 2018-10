Termin für Traditionsturnier steht fest

Das Oldenburger Hallenturnier ist zu einem festen Termin in der Winterpause geworden. Im kommenden Jahre ist Werders Traditionsteam erneut dabei, und der Termin steht jetzt auch fest.

Der Termin für das nächste Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg steht fest. Wie der Veranstalter Burdenski Events mitteilte, kicken die Oldies am Freitag, 4. Januar 2019, in der großen EWE-Arena. Los geht es um 18.30 Uhr.

Fest steht bereits, dass Titelverteidiger Werder erneut an dem Turnier teilnimmt. Mit Spielern wie Ailton, Tim Wiese oder Miroslav Klose hatte sich das Bremer Traditionsteam in diesem Jahr den ersten Platz gesichert. Die weiteren Teilnehmer für das kommende Jahr werden noch bekannt gegeben. Karten für das Turnier gibt es bereits hier.