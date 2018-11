"Tempo und Konzentration hochhalten"

Vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt sieht Sportchef Frank Baumann Werder auf einem guten Weg, wie er im "Heimspiel"-Magazin des WESER-KURIER erklärte. Mahnende Worte gab es dennoch.

"Endgültig abgeschüttelt haben wir unsere Verfolger noch nicht", sagte Baumann im aktuellen "Heimspiel"-Magazin des WESER-KURIER. "Deswegen gilt es, Tempo und Konzentration hochzuhalten, um am Ende tatsächlich sicher über die Ziellinie zu kommen und nicht mehr zu stolpern."

Trotz dieser mahnenden Worte ist der Werder-Sportchef aber äußerst zufrieden mit dem, was er zuletzt zu sehen bekommen hat. "Ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft im Endspurt nicht nachlassen wird", sagte er. Der Optimismus resultiert aus den guten Ergebnissen der Vorwoche - und aus der Arbeit der Coaches. "Natürlich liegt das an den starken Leistungen der Spieler in den vergangenen Monaten, dazu an der hervorragenden Arbeit unseres Trainerteams, das es versteht, die Mannschaft stets mit einem klaren Plan aufs Feld zu schicken, und das es geschafft hat, alle Spieler so zu stärken, dass wir derzeit nur schwer auszurechnen sind", betonte Baumann.

Der 42-Jährige hob in diesem Zusammenhang aber auch noch einmal die Wichtigkeit der Bremer Fans hervor. "Unsere Mannschaft freut sich einfach jedes Mal auf die Duelle im Weserstadion und die herausragende Stimmung", sagte Baumann. "Diese Unterstützung von den Tribünen gibt den Spielern Sicherheit, treibt sie nach vorne und macht sie hungrig auf weitere Erfolgserlebnisse." Auch auswärts in Augsburg sei die Stimmung im Gästeblock zuletzt klasse und hilfreich gewesen.

All diese Details führen laut Baumann dazu, dass Werder noch mehr will in dieser Spielzeit als nur den Klassenerhalt. "Auch wenn das wichtigste Ziel im Endspurt bleibt, die Klubs hinter uns nicht mehr näher herankommen zu lassen: Der Mannschaft merkt man deutlich den Ehrgeiz an, kurz vor der Ziellinie vielleicht sogar noch den einen oder anderen zu überholen."

