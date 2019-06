Tejero-Berater spricht von Bundesliga-Wechsel

Alvaro Tejero hat mit Albacete Balompie den Erstliga-Aufstieg in Spanien verpasst. Der Rechtsverteidiger könnte nun in die Bundesliga wechseln, wie sein Berater der „Bild“ sagte.

Als möglichen Backup für Theodor Gebre Selassie beschäftigt sich Werder nach Mein-Werder-Informationen schon seit einiger Zeit mit Alvaro Tejero. Der 22-jährige Rechtsverteidiger musste aber noch lange Zeit spielen. Erst am Wochenende war für ihn die Saison beendet: Mit Albacete Balompie scheiterte Tejero in den Aufstiegs-Playoffs zur ersten spanischen Liga. Beim Zweitligisten wird Tejero, der von Real Madrid an Albacete ausgeliehen war, somit wohl nicht bleiben. Geht er also jetzt zu Werder? Sein Berater Jose Miguel Gonzalez nannte keine Vereinsnamen, sagte der „Bild“ aber: „Alvaro kann sich einen Wechsel in die Bundesliga sehr gut vorstellen. Sie ist eine der attraktivsten Ligen der Welt. Es wäre für ihn ein guter Karriereschritt.“

Laut dem Artikel würde Real Tejero, der bis 2020 bei den Königlichen unter Vertrag steht, für eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro plus Nachschlag bei Weiterverkauf abgeben. Die Summe könnte Werder wohl stemmen, Die Bremer haben allerdings noch einen zweiten Kandidaten für die Rechtsverteidigerposition: Eli Dasa von Maccabi Tel Aviv, den sie laut israelischen Medien kürzlich bei der Nationalelf beobachteten.