Tejero unterschreibt in Eibar

Es ist weiterhin offen, welchen neuen Rechtsverteidiger Werder für die neue Saison holt. Seit Mittwoch ist immerhin, dass Alvaro Tejero es nicht wird. Der Spanier wurde als Zugang bei SD Eibar vorgestellt.

Auch Werder war an Alvaro Tejero interessiert, doch der Rechtsverteidiger wechselt zum spanischen Erstligisten SD Eibar. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Der 22-Jährige hat beim Tabellenzwölften der Vorsaison demnach einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Er trifft somit am 28. Juli in einem Testspiel auf die Bremer.

Eibar verpflichtet Tejero von Real Madrid. Die Königlichen hatten ihn zuletzt an den Zweitligisten Albacete Balompie verliehen, wo Tejero eine überzeugende Saison spielte. Bei Werder war der Spanier als Backup für Stamm-Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie im Gespräch. Nachdem Felix Beijmo bislang nicht überzeugen konnte und verliehen werden soll, suchen die Bremer einen neuen Spieler für diese Position. Das Thema Tejero hat sich nun allerdings erledigt. Ein weiterer Kandidat bei Werder soll laut israelischen Medien Eli Dasa von Maccabi Tel Aviv sein.