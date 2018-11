Teilzeitspieler mit Nebenjob

Ein Mentor für die jüngeren Spieler, ein Trainer für die anderen Stürmer und ein Mann für die genialen Momente auf dem Platz – Claudio Pizarros Rolle bei Werder ist eine besondere.

Claudio Pizarro müsste man sein. Da ist, natürlich reizvoll, das viele Geld auf dem Konto. Dann die Popularität, die bei Pizarro ja durchweg positive Seiten zu haben scheint, denn: Wer mag ihn nicht? Eine attraktive Frau, drei Kinder, eine klassische Bilderbuchfamilie. Aber da ist noch etwas, das es zu beneiden gibt: die Begeisterung und der Spaß, mit dem Pizarro seinen Beruf ausübt. Man stelle sich vor, selbst jeden Tag mit einem Lächeln auf den Lippen und sonniger Laune ins Büro zu gehen. Einfach, weil man gerne tut, was man tut, egal wie lange schon. Mit seinen fast 40 Jahren ist Pizarro als Fußballer ja längst im Rentenalter, und trotzdem sieht alles noch leicht aus, fröhlich, beneidenswert eben.

Selbst die große Hitze, die ganz Deutschland im Würgegriff hält, tut dieser Pizarro-Laune keinen Abbruch. „Es sind gefühlt 38 Grad, und trotzdem ist Claudio mit Spaß und Freude beim Training dabei”, sagt Frank Baumann. Auf die Frage, was Pizarro trotz des ganzen Ruhms, des Geldes und der vielen Trophäen antreibt, antwortet der Sportchef über seinen ehemaligen Mitspieler: „Es ist die Freude daran, seinem Traumjob nachzugehen und das möglichst lange. Und da ist immer noch der Ehrgeiz, etwas zu erreichen.” Und sei es der Gewinn eines Kleinfeldturniers im Trainingslager, zu dem Pizarro seine deutlich jüngeren Kollegen mit Worten, Gesten und Taten antreibt. „Das Professionelle lebt er jeden Tag vor”, sagt Baumann.

Die vierte Rückkehr nach Bremen hat einen seltsamen Euphorieschub ausgelöst. Sportlich ist Pizarros Wert geringer als vor einigen Jahren, er löst eher ein nostalgisches Gefühl aus. Es ist ein Wohlfühl-Transfer, weil er für die Anhänger mehrere Ebenen bedient. Da ist die Erinnerung an die guten alten Zeiten, seine immer noch vorhandene Klasse, und das Sympathische, das dieser lockere Typ wie beiläufig ausgestrahlt hat. Das passt ganz gut zu der Rolle, die ihm bei Werder zugedacht wurde, auch da geht es um verschiedene Bereiche. Ein Mentor zu sein für die jüngeren Spieler, ein Trainer für die anderen Stürmer im Kader, und als Spieler, der immer gut ist für ein, zwei geniale Momente. „Und die wird er bekommen”, sagt Kohfeldt. Wann das sein wird, ist offen.

Pizarro arbeitet, Pizarro quält sich, aber ist er auch fit? „Absolut im Plan”, liegt er laut Kohfeldt. Das bedeutet, dass er trotz des verspäteten Trainingseinstiegs alle Einheiten machen konnte, die er machen sollte. „Bei 100 Prozent ist er noch nicht, aber das sind die anderen, die später eingestiegen sind, auch noch nicht”, sagt Baumann. Ob es in der Bundesliga für 90 Minuten reicht, weiß Baumann nicht. „Aber für eine halbe Stunde sehe ich da kein Problem.” Das beschreibt Pizarros Rolle ganz gut, er ist ein Teilzeitspieler mit Nebenjob, und das ist nicht abwertend gemeint. „Claudio ist kein Spieler mehr für 90 Minuten hohes Pressing”, sagt Kohfeldt. „Aber für gewisse Spielphasen ist er wichtig. Einen Stürmertyp wie ihn haben wir nicht.”

Beim letzten Härtest am Sonnabend gegen Villarreal, dem wichtigsten Testspiel der Vorbereitung, wie es der Trainer nennt, ist Pizarro im Kader gesetzt. Was auch daran liegt, dass es keinen personell begrenzten Kader geben wird, wie es bei Pflichtspielen der Fall ist. Doch auch in der Saison dürfte Pizarro in der Regel einen Kaderplatz bekommen. Nur dann, so die interne Argumentation, könne er seine volle Wirkung entfalten. Also neben seinem Job als Spieler, auch die Kollegen zu lenken und leiten.

Große Strahlkraft

Baumann will sich nicht festlegen, wie oft Pizarro dabei sein wird. „Das wird spannend. Wenn alle fit bleiben, wird es keine einfache Entscheidung sein, wer im Kader ist, wer in der Startelf steht. Gerade im vorderen Bereich. Aber das wollen wir ja.”

Abseits des Platzes wirkt Pizarro schon vor dem Start in die Saison. Sein Trikot gehört neben denen von Max Kruse und Davy Klaassen zu den meistverkauften. Und zum Testspiel gegen Venlo in Lohne, seit Jahren fester Termin in Werders Vorbereitung, rechnete der Veranstalter mit den üblichen 1500 Zuschauern. Es kamen 2800. Und das, sagte der Veranstalter, hatte einen Grund: Alle wollten Pizarro sehen.