Teil 36: Pavlenkas Spiel

Die Spielzeit 2017/2018 ist Geschichte, sie hatte aus Werder-Sicht Höhen und Tiefen. MEIN WERDER blickt auf die 38 Pflichtspiele der Grün-Weißen in Liga und Pokal zurück.

1:1 endete das Duell gegen Dortmund, aber es hätten auch acht oder neun Tore fallen können. 16:18-Torschüsse wies die Statistik am Ende aus. Dass die Dortmunder nicht mehr Tore erzielten, hatte einen einzigen Grund: Jiri Pavlenka.

Der Werder-Torhüter fügte der Reihe seiner starken Auftritte das nächste vorzügliche Spiel an. "Ich würde ihm heute die Note 1 geben", sagte Teamkollege Maximilian Eggestein. MEIN WERDER gab ihm tatsächlich diese Note: Pavlenka klärte gleich zu Beginn großartig per Fuß gegen Marco Reus, als der frei vor ihm aufgetaucht war, erneut gegen Reus, später gegen Manuel Akanji, zweimal gegen Andre Schürrle, und, und, und.





"Er wird über Jahre die Nummer eins bei uns sein", sagte Kohfeldt. Dafür müsste Pavlenka tatsächlich noch ein paar Saisons in Bremen bleiben. Für die nächste Spielzeit, das betonte Pavlenka nach Saisonschluss mehrfach, sei ein Wechsel kein Thema. Aber wenn er weiterhin so hält wie gegen den BVB, dann wird es spätestens im Sommer 2019 schwierig, Pavlenka in Bremen zu halten.