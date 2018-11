Teil 28: Sieg im Nordderby

Die Spielzeit 2017/2018 ist Geschichte, sie hatte aus Werder-Sicht Höhen und Tiefen. MEIN WERDER blickt auf die 38 Pflichtspiele der Grün-Weißen in Liga und Pokal zurück.

Am Ende half nur noch eine Energieleistung. 86 Minuten waren in einem erschreckend schwachen Nordderby gespielt, es stand immer noch 0:0 zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV im Weserstadion, und es sah nicht mehr so aus, als sollte an diesem Abend noch ein Tor fallen.

Aber dann erhielt Aron Johannsson nach einer energischen Grätsche von Philipp Bargfrede den Ball, setzte sich gegen Gotoku Sakai durch und schob den Ball an HSV-Torwart Christian Mathenia vorbei. Der Ball trudelte Richtung HSV-Tor, Ishak Belfodil und Rick van Drongelen stürzten ihm hinterher, irgendwie kullerte der Ball schließlich über die Linie – und als letzter Spieler, das war erst nach Auswertung der Fernsehbilder zu sehen, war es dann tatsächlich der Hamburger van Drongelen, der den Ball über die eigene Linie drückte. Es war das Tor des Abends, das erlösende 1:0 für Werder.





Es lohnt sich, noch einmal an das Tor zu erinnern, das Werder den Sieg im Nordderby brachte. Denn ansonsten war es ein Duell der Erzrivalen, das wenig zu bieten hatte. Abgesehen von den tabellarischen Effekten: Denn Werder legte mit dem Sieg neun Punkte zwischen sich und den HSV, der auf Platz 17 feststeckte. Werder kletterte auf Platz 14 und hatte endgültig den Anschluss ans Mittelfeld geschafft. Dass die Hamburger hinterher vor allem über eine vermeintliche Abseitsstellung Belfodils schimpften, machte den Sieg für die Bremer Fans nur noch süßer.