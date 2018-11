Teil 22: Der Glaube ist zurück

Die Spielzeit 2017/2018 ist Geschichte, sie hatte aus Werder-Sicht Höhen und Tiefen. MEIN WERDER blickt auf die 38 Pflichtspiele der Grün-Weißen in Liga und Pokal zurück.

Wenn Werder zuletzt zu Bundesligaspielen nach München gereist war, dann war jedes Mal klar gewesen, was Werder erwarten würde: Niederlagen, in der Regel haushohe, gemessen an Bundesliga-Standards jedenfalls. 0:6, 0:5, 0:6, 2:5, 1:6 und 1:4 lauteten die Ergebnisse seit 2011.

Viele Gegentore, vier, gab es auch diesmal wieder, aber sonst war vieles anders. Werder führte früh mit 1:0, dann stand es eine Viertelstunde vor Schluss 2:2. Es zeigte sich in diesem Spiel deutlicher als jemals zuvor in dieser Saison, dass sich bei den Werder-Profis ein Wandel vollzog. In den Tagen vor dem Spiel hatte Cheftrainer Florian Kohfeldt unaufhörlich betont, dass Werder nicht als Punktelieferant und Sparringspartner nach München reisen würde.

An diesem Sonntag Ende Januar war zu sehen: Das stimmte, nicht nur der Trainer, auch die Spieler gingen ungewohnt mutig zur Sache. Dass es am Ende trotzdem die nächste Niederlage gegen die Bayern gab, war zu verschmerzen. Im Rückblick ist dieses Spiel in München dem Trainer und den meisten Spielern als Wendepunkt in Erinnerung geblieben. Der Glaube an die eigene Stärke war geweckt.