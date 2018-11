Talkrunde zum zweiten Wunder von der Weser

5:0 gegen den BFC Dynamo im Landesmeisterpokal – nach der 0:3-Hinspielniederlage war dieses Ergebnis am 11. Oktober 1988 das zweite Wunder von der Weser. Werder lädt zu diesem Anlass ins Wuseum.

Am 11. Oktober hat sich zum 30. Mal das zweite Wunder von der Weser gejährt. Werder hatte am 6. September 1988 in der ersten Runde des Landesmeisterpokals mit 0:3 beim BFC Dynamo in Berlin verloren. Im Rückspiel spielten die Bremer furios auf und kamen durch einen 5:0-Heimsieg doch noch weiter. Nun veranstaltet Werder am 16. November um 20 Uhr im Wuseum eine Gesprächsrunde mit Protagonisten und Zeitzeugen des Spiels. Das teilt der Verein auf seiner Website mit.

An der Gesprächsrunde, die von Rene Wiese vom Zentrum deutsche Sportgeschichte moderiert wird, nehmen Willi Lemke, Klaus-Dieter Fischer, Thomas Schaaf, Thomas Wolter und der Journalist Heinz Fricke teil. Einlass ist ab 19.45 Uhr. Weil die Anzahl der Plätze für diese Veranstaltung begrenzt ist, ist eine Voranmeldung zwingend erforderlich. Bis zum Donnerstag, 15. November, können Interessierte sich unter info@werder.de oder über die Telefonnummer 0421/434590 anmelden.

Weitere Infos gibt es hier.