Taktgeber statt Zweikampfmonster

Davy Klaassen soll im Halbraum deutlich kreativer und strategischer spielen als sein Vorgänger Thomas Delaney und dürfte genau der richtige Spieler sein für den veränderten Offensivplan.

Zwei Spieler miteinander zu vergleichen, ist ja immer so eine Sache. Sehr viele Faktoren spielen bei einer Einordnung eine Rolle: die äußeren Begleitumstände, das Spielerprofil, die Situation der Mannschaft und natürlich der Trainer. Davy Klaassen soll Thomas Delaneys Stelle auf der linken Halbposition übernehmen, zumindest dann, wenn Werder in seinem gewohnten 4-3-3 spielt.

Nun sind die Voraussetzungen für den Niederländer auf allen Ebenen andere als sie es für Delaney waren, als der damals im Winter mitten in der Saison aus Kopenhagen nach Bremen kam. Der gravierendste Unterschied dürfte aber der sein, dass der Delaney-Transfer von Viktor Skripnik als verantwortlichem Trainer abgenickt wurde, der Spieler danach dann unter Alexander Nouri spielte und später unter Florian Kohfeldt. Eine derart rasante Trainerrotation ist derzeit kaum denkbar bei Werder, Florian Kohfeldt ist in Bremen das, was ein Trainer in jedem Profiklub sein sollte: die wichtigste Figur im Verein. Und Davy Klaassen wiederum ist ein klarer Kohfeldt-Spieler.

Ein besserer Stratege

Der Trainer war es, der Klaassen vor wenigen Tagen von einer Entscheidung für Werder überzeugte und der wie schon davor beim extrem umworbenen Yuya Osako der entscheidende Wechselfaktor war. “Das Treffen mit dem Trainer war ausschlaggebend", sagte Klaassen. Zwei oder drei Stunden hätten die beiden gesprochen. “Er hat mir erzählt, dass er Angriffsfußball mit viel Druck spielen will. Das war für mich am wichtigsten, das ist meine Spielweise.”

Klaassen soll die Rolle auf der Acht anders interpretieren als Delaney. Der war im ohnehin sehr körperlichen Bremer Mittelfeld der kantigste Spieler, robust im Zweikampf, laufstark, recht geradlinig in seinem Spiel und bärenstark im Defensiv- wie Offensivkopfball.

Klaassen ist ein anderer Typ, deutlich strategischer veranlagt und runder in seinen Bewegungen. Der 25-Jährige dürfte in Zukunft mehr in den tiefen Spielaufbau eingebunden sein, als es Delaney war, und vor allen Dingen in der gefährlichen Zone vor dem gegnerischen Tor seine Momente haben.

Der Spieler für den Rhythmus

Von Delaney war da wenig Kreativität zu sehen, Klaassen hat in seiner Zeit bei Ajax und auch in den wenigen Testspielen mit Werder schon angedeutet, wie er das Tempo des Spielzugs aus dem Nichts anziehen kann, wenn er den Ball mit dem ersten Kontakt überraschend nach vorne tropfen lässt oder in die Tiefe spielt. Seine besondere Handlungsschnelligkeit auch unter Druck hilft bei der Umsetzung der Ideen.

Klaassen wirkt nicht immer so dynamisch, wie es Delaney war, womöglich fehlen auch in der Endgeschwindigkeit ein paar Prozente. Und wie schnell sich der Niederländer auf seine bei Ajax erworbenen Stärken im Gegenpressing wieder verlassen kann, muss man sehen. Aber in Sachen Spielaufbau, als Strukturgeber und derjenige, der den Takt einer Partie bestimmen kann, sollte Werder eine klare Aufwertung erfahren.

“Davy ist ein klarer Fixpunkt in unserem Spiel. Er soll den Rhythmus bestimmen, bewegt sich gut in den Räumen und ist torgefährlich”, betont Kohfeldt die markantesten Vorzüge des Spielers. Das könnte recht schnell auch dazu führen, dass Max Kruse im Spiel mit dem Ball in seiner Mädchen-für-Alles-Rolle noch mehr entlastet wird.

Die Bundesliga sollte Klaassen liegen

Werders (Positions-)Spiel könnte nun noch flüssiger werden, mit mehr Überladungen in Ballnähe, weil Klaassen sich ähnlich wie Kruse gerne raus bewegt aus seiner Position und ein gutes Timing darin hat, Situationen nicht nur zu erkennen, sondern auch entsprechend zu nutzen. Klaassen bietet sich dauerhaft gut an, ist dadurch fast immer anspielbar und dank seiner Passsicherheit auch in der Lage, vernünftige Lösungen zu finden.

Das alles zielt auf den Kern der Bremer Unternehmungen ab, in Zukunft noch mehr das Spiel selbst bestimmen und Dominanz ausstrahlen zu wollen. Werders Spiel soll offenbar ein wenig weg gehen von der schieren Physis im Mittelfeld mit drei kampfstarken Läufern und deutlich mehr Unberechenbarkeit für den Gegner entwickeln. Werders Ziel, in Zukunft verstärkt mit kurzen Pässen das Zentrum zu attackieren und in diesen engen Räumen Ideen zu kreieren, wird durch den Klaassen-Transfer deutlich forciert.

Delaney überzeugte bei Werder immer sehr mit seiner Mentalität. Der starke Start des Dänen gleich nach seinem Wechsel in einer für die Mannschaft schwierigen Phase machte Delaney schnell zum Hoffnungsträger. Dabei kam dem Spieler auch zu Gute, dass er aus einer sehr komfortablen Situation heraus nach Bremen kam: als Star und Kopf des FC Kopenhagen und als dänischer Serienmeister.

Klaassen hat dagegen ein sehr schwieriges Jahr in England hinter sich in einer Liga, auf die er sich nie so einlassen konnte und die für seine Stärken (und Schwächen) nicht so passend war. In der Bundesliga geht es vergleichsweise weniger rasant zu als in der Premier League abseits der Big Six mit den großen Klubs aus London, Manchester und Liverpool.

Das Spiel in Deutschland ist etwas taktischer und nicht so extrem körperlich angelegt, bietet mehr Verschnaufpausen und Möglichkeiten, mit dem Ball am Fuß auch kreativ zu werden und nicht immer gleich die Tiefe zu suchen. Die Bundesliga sollte Davy Klaassen sehr gut liegen.