Tag der Fans - die wichtigsten Infos

Am Samstag steigt bei Werder der Tag der Fans. Alles Wichtige zu Anfahrt, Programm und dem Wetter erfahrt ihr hier.

• Gibt es noch Karten für Werders Testspiel gegen den FC Villarreal?

Ja. Bislang hat Werder nach eigenen Angaben erst rund 20 000 Tickets verkauft, deshalb werden die Tageskassen am Samstag ab 11.30 Uhr geöffnet sein. Preise: zehn bis 30 Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder.

• Kann ich mein Auto am Weserstadion parken?

Nein. Reisebusse können Parkplatz P5 nutzen. Alle anderen Gäste werden gebeten, zu Fuß, mit Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr ist ein Park-and-Ride-Service vom Hemelinger Hafen zum Stadion eingerichtet (Busse fahren alle 30 Minuten). Darüber hinaus setzt die Bremer Straßenbahn AG zwischen 12.30 Uhr und Spielbeginn sowie nach dem Abpfiff zwischen Hauptbahnhof, Domsheide und Stadion neben den planmäßigen Bahnen der Linien 2, 3 und 10 weitere Fahrzeuge ein. Inhaber einer Stadionkarte können sowohl das Park-and-Ride-Angebot als auch Busse und Bahnen im gesamten VBN-Nahverkehr kostenlos nutzen.

• Sind alle Meisterspieler von 1993 bei der Feier auf der Bühne dabei?

Nein, aber Werder rechnet mit zahlreichen Spielern und Trainern von damals. Zugesagt haben unter anderem Trainer Otto Rehhagel sowie die ehemaligen Werder-Profis Thomas Schaaf, Mirko Votava, Marco Bode, Wynton Rufer und Bernd Hobsch. Sie alle werden ab 17.15 Uhr auf der Bühne stehen.

• Stimmt es, dass die aktuellen Werder-Profis beim Tag der Fans an den verschiedenen Ständen vorbeischauen?

Ja. Die Spieler der aktuellen Werder-Mannschaft werden an einigen Aktionen teilnehmen. Die Fans werden also die Möglichkeit bekommen, ihre Idole hautnah zu erleben. Die Stände vor dem Weserstadion werden beschildert, sodass jeder Besucher weiß, welcher Werder-Spieler an welchen Stand kommt.

• Wie erfahre ich, wo welcher Stand steht?

Am Tag der Fans werden Lagepläne verteilt, außerdem werden Pläne an verschiedenen Orten aufgehängt.

• Wie sieht das Programm aus?

12 Uhr: Start des Bühnenprogramms

12.30 Uhr: Einweihung des Alfred-Ries-Platzes

13.15 Uhr: Trikotpräsentation

14.30 Uhr: Testspiel Werder gegen Villarreal

16.45 Uhr: Geschäftsführer-Talk

17.15 Uhr: Meisterhelden von 1993

17.30 Uhr: Mannschaftspräsentation

18.30 Uhr: Spieler auf dem Festgelände

20 Uhr: Ende

• Brauche ich einen Regenschirm?

Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt Regensachen mit. Der deutsche Wetterdienst rechnet mit wechselhaftem Wetter mit Regenschauern vor allem am Nachmittag. Es könnte also ziemlich feucht werden. Dazu weht ein mäßiger Westwind. Die Temperaturen sollen am Nachmittag bei rund 20 Grad liegen.