Das Datum für eines der Highlights der alljährlichen Saisonvorbereitung steht fest: Anfang August wird Werder den „Tach der Fans“ begehen.

Den 3. August sollten sich die Werder-Fans rot in ihren Kalendern markieren: An diesem Tag findet der „Tach der Fans“ statt. Das genaue Programm möchte der Verein in Kürze bekannt geben. Dann dürfte sich auch klären, wer in diesem Jahr als Sparringspartner für das Highlight des Tages zur Verfügung stehen wird: Auch diesmal trägt der SV Werder wieder ein Testspiel zum „Tach der Fans“ aus. Im Vorjahr gastierte der FC Villarreal am Osterdeich.