T wie Tosic, Dusko

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Bei den vielen sehr gelungenen Transfers der Ära Klaus Allofs/Thomas Schaaf gerät manchmal in Vergessenheit, dass es auch neue Spieler gab, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Einer dieser Spieler war Dusko Tosic. Knapp zwei Millionen Euro war Tosic den Bremern im Sommer 2007 wert. Beim FC Sochaux war der Serbe einer der Leistungsträger und wurde entweder als linker Innenverteidiger oder als linker Verteidiger eingesetzt. Tosic sollte also die lange gesuchte Lösung für die Probleme auf der linken Abwehrseite der Bremer werden.

Allerdings wechselten sich von Beginn an ordentliche Leistungen mit unerklärlichen Aussetzern ab. Tosic pendelte zwischen Stammelf, Bank und Tribüne. Er machte eher durch Auftritte seiner Frau Jelena und durch seine extrovertierte Art von sich reden. Schon nach wenigen Monaten gab es den ersten Zoff zwischen dem Spieler und Werders Verantwortlichen. Gegen Ende seiner ersten Saison forderte Tosic dann über die Medien unverhohlen einen Stammplatz - oder wahlweise einen anderen Klub, „der mein Talent erkennt und braucht. Hier werde ich meine Zeit nicht länger verschwenden! Ich will weg.“

Tosic musste bleiben, absolvierte aber ein halbes Jahr lang kein einziges Spiel. Im Winter 2010 sollte er an den MSV Duisburg abgegeben werden. Zwischen den Klubs war alles klar, Tosic aber wollte auf eigene Faust einen englischen Klub an Land ziehen und erschien nicht zur Vertragsunterschrift in Duisburg. Werder zog die Reißleine und löste den Vertrag auf. "Nach seinem erneuten Fehlverhalten in den vergangenen Tagen sind wir froh, dass dieses Kapitel nun abgeschlossen ist. Dass sich ein Spieler so verhält, haben wir noch nicht erlebt”, polterte Manager Allofs. Der FC Portsmouth erbarmte sich und nahm Tosic wenige Wochen später unter Vertrag.