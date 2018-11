Super League? „Definitiv“ ohne Werder

Im Rahmen der „Football Leaks“ kommen immer mehr Details über die Machenschaften der Fußballbranche und ihrer Größen ans Licht. „Buten un binnen“ ordnet ein, was eine Super League für Werder bedeuten würde.

Es klingt nach einer abwegigen, mancher würde sagen: Nach einer arroganten Idee. Und doch soll der FC Bayern München konkrete Pläne für eine europäische Super League erarbeitet haben, in der 16 Top-Teams des Kontinents gegeneinander antreten, statt sich mit den „kleineren“ Gegnern aus den heimischen Ligen herumschlagen zu müssen. Das geht aus den „Football Leaks“ hervor, eine Recherche-Kooperation des Magazins „Der Spiegel“ mit dem Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations (EIC). Auch der Norddeutsche Rundfunk war an der Recherche beteiligt. Im Gespräch mit „Buten un binnen“ gibt Sven Lohmann, Redaktionsleiter von „Panorama 3“ beim NDR, Einblicke in die Hintergründe.

Zunächst gibt Lohmann Entwarnung: „Ich glaube, die Werder-Fans müssen so schnell nicht auf ein Duell mit den Bayern verzichten“, erklärt der Journalist. Der Grund: Werder habe zwar einen Ausstieg aus der Bundesliga geprüft, diesen aber schnell wieder verworfen. Vielmehr habe der Fokus auf der Möglichkeit einer eigenen Liga der Top-Klubs unabhängig von der Champions League gelegen.

Sportliche Leistung tritt in den Hintergrund

Die Motivation dahinter: Das Geld, das die Vermarktung eines solchen Wettbewerbs jenseits der UEFA einbringen könnte. Fragwürdig: Eine sportliche Qualifikation wäre in dem Fall nicht erforderlich. Selbst angesichts des aktuellen Höhenflugs könnte Werder also nicht auf Spiele gegen die europäische Elite hoffen. „In einer Super League wäre Werder Bremen definitiv nicht mit dabei“, erklärt Lohmann. Dafür könnten sich die reichen, etablierten Klubs so „auf Jahre sichern, dass sie zum elitären Kreis gehören“.

Hier geht es zum kompletten Artikel bei „Buten un binnen“. Mehr zum Thema „Football Leaks“ zeigt die ARD am Sonntag ab 21.45 Uhr in der Dokumentation „Football Leaks – von Gier, Lügen und geheimen Deals“.