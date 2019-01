"Südafrika bleibt ein Land der Gegensätze“

"Kapriolen“ habe er bislang nur beim Wetter erlebt, erklärte Werders Sportchef Frank Baumann am Dienstag und verteidigte einmal mehr den Trainingslager-Standort Südafrika. Was aber zweifelsfrei feststeht, ist die Tatsache, dass Südafrika für die Bremer ein Land voller Gegensätze bleibt – so auch am Dienstag, wie Mein-Werder-Reporter Jannik Sorgatz beobachtete. Er war beim Besuch der Mannschaft im Township dabei und erlebte unter anderem einen nachdenklichen Nuri Sahin, der über die eigenen Kinder und die Kinder vor Ort sprach.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.