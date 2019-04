„Strafstoßentscheidung nicht korrekt“

Nach dem umstrittenen Elfmeterpfiff zugunsten des FC Bayern im Pokalhalbfinale hat nun der DFB Stellung bezogen. Die Entscheidung des Referees war „nicht korrekt“. Sportchef Frank Baumann reagierte prompt.

Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert im DFB-Pokalhalbfinale zwischen Werder und Bayern schlägt weiter hohe Wellen. Nun hat der DFB eine Stellungnahme von Dr. Jochen Drees veröffentlicht, dem Projektleiter für den Bereich Video-Assistent. Darin heißt es, dass es „unbedingt“ zu einer „On-Field-Review“ seitens Siebert hätte kommen müssen, da nicht klar war, ob eine Fehleinschätzung von ihm vorgelegen hatte.

Die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Video-Assistenten sei allerdings „nicht gut abgelaufen“, weshalb die Überprüfung Sieberts „leider“ ausgeblieben sei. Zur konkreten Frage, ob es ein Elfmeter war oder nicht, schreibt der DFB: „Einerseits gibt es Aspekte, die auf fachlicher Ebene gegen einen Strafstoß sprechen. Andererseits gibt es allerdings auch einen Aspekt, der für einen strafstoßwürdiges Vergehen spricht.“

Das Fazit fällt allerdings sehr deutlich aus: „Aus schiedsrichterfachlicher Sicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt."

Werders Sportdirektor Frank Baumann findet es „positiv, dass der DFB einsieht, dass es keine richtige Entscheidung war“, betonte aber zugleich, dass dies dem Verein jetzt auch nicht mehr helfe. „Es war am Mittwochabend bitter und es ist noch immer bitter.“

Er finde es nach wie vor „unverständlich“, dass Schiri Siebert sich die Szene nicht noch einmal angeschaut habe, „in so einem Spiel, in dem es um so viel geht.“ Baumann nahm Siebert dennoch in Schutz, da die Szene aus dem Spiel heraus „schwer zu sehen“ war. „Aber dafür hat man den Videoassistenten ja eingeführt“, so Bremens Sportchef.

Zur Meldung auf „DFB.de“ geht es hier.