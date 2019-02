Storks pfeift Werder-Spiel in Berlin

Die DFL hat das Schiedsrichtergespann für Werders Spiel gegen Hertha bekannt gegeben. Sören Storks wird in Berlin zur Pfeife greifen. Beim letzten Bremer Auswärtsspiel mit Storks fiel ein Last-Minute-Tor.

Das Schiedsrichtergespann für Werders Bundesligaspiel gegen Hertha (Sonnabend, 18.30 Uhr) steht fest: Sören Storks wird das Duell im Berliner Olympiastadion leiten. Es ist sein achter Erstligaeinsatz in der laufenden Saison.

Zweimal leitete er 2018/19 bisher ein Werder-Spiel, zuletzt am 10. November gegen Mönchengladbach. Werder verlor vor heimischer Kulisse mit 1:3. Besser lief es am zweiten Spieltag in Frankfurt, als Storks ebenfalls pfiff und Werder in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Freistoß zusprach, den Milot Rashica zum 2:1-Sieg verwandelte.

Unterstützt wird der 30-Jährige am Sonnabend von den Linienrichtern Thorben Siewer und Markus Schüller, als vierter Offizieller fungiert Jan Neitzel-Petersen. Die Video-Assistenten sind Robert Kampka und Pascal Müller.