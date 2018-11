Storks leitet Spiel gegen Gladbach

Schiedsrichter Sören Storks wird am Samstag Werders Spiel gegen Mönchengladbach leiten. Für die Bremer ist es die zweite Begegnung mit ihm in dieser Saison – zuletzt mit gutem Ausgang.

Die DFL hat die Schiedsrichter-Ansetzungen für den 11. Bundesliga-Spieltag bekannt gegeben. Die Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) wird Sören Storks leiten. Unterstützt wird der 30-jährige Zimmerermeister aus Ramsdorf von den Linienrichtern Thorben Siewer und Frederick Assmuth, vierter Offizieller ist Norbert Grudzinski. In Köln als Video-Assistent wird Günter Perl fungieren.

Für Storks ist es das zweite Werder-Spiel in der laufenden Saison. Zuletzt leitete er Bremens Auswärtsspiel am 2. Spieltag in Frankfurt, das Werder mit 2:1 gewann. In der Vorsaison war Storks beim Auswärtsspiel in Stuttgart sowie beim Heimspiel gegen Augsburg im Einsatz. Beide Duelle verlor Werder.

