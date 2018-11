Storks leitet Partie gegen Frankfurt

Die DFL hat die Schiedsrichter für den zweiten Bundesliga-Spieltag bekannt gegeben. Die Partie am Sonnabend (15.30 Uhr) zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt pfeift Sören Storks.

An den Namen Sören Storks hat man bei Werder nicht allzu viele Erinnerungen: Der erst 29 Jahre alte Referee pfiff bislang erst zwei Spiele der Bremer in seiner Karriere. Eines davon war der wohl desolateste Auftritt der Vorsaison: Beim 0:3 in der Hinrunde gegen den FC Augsburg sprach danach niemand über den Schiedsrichter, dafür musste der damalige Coach Alexander Nouri nach der schlechten Bremer Leistung seinen Stuhl räumen. Auch die zweite Partie unter Storks' Leitung ging verloren: Gegen den VfB Stuttgart setzte es in der Rückrunde ein 0:2.

Unterstützt wird Storks an der Seitenlinie von Thorben Siewer und Tobias Christ. Eduard Beitinger assistiert als vierter Offizieller, komplettieren werden Deniz Aytekin und René Rohde das Sextett als Videoassistenten vor den Bildschirmen in Köln.