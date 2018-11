Stimmungsvolles Saisonfinale

Werder und Mainz 05 dürfen sich im letzten Bundesliga-Saisonspiel auf eine tolle Kulisse freuen: Die Opel-Arena ist am Sonnabend ausverkauft.

Für beide Mannschaften ist der Druck im letzten Saisonspiel nicht mehr ganz so riesig: Werder hat den Klassenerhalt schon länger fix, Mainz hat sich am vergangenen Wochenende gerettet. Somit können die Teams beim Saisonfinale am Sonnabend (15.30 Uhr) befreit aufspielen. Alles ist angerichtet für ein Fußballfest – nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch auf den Rängen.

Die Opel-Arena in Mainz ist komplett ausverkauft, es gibt keine Tickets mehr. 34.000 Zuschauer werden das letzte Bundesliga-Saisonspiel im Stadion verfolgen. Auch Werder darf sich wieder auf große Unterstützung freuen: Etwa 4000 Bremer Fans lassen sich die Partie beim FSV nicht entgehen.

