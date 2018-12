Steinhaus pfeift in Leipzig

Es hat lange gedauert, doch nun gibt es für Werder ein Wiedersehen mit Bibiana Steinhaus. Die Unparteiische wird am Sonnabend (15.30 Uhr) das Bremer Gastspiel bei RB Leipzig leiten.

Es ist jetzt knapp anderthalb Jahre her, dass der Name Bibiana Steinhaus sehr häufig im Zusammenhang mit Werder Bremen fiel. Im September 2017 durfte die Schiedsrichterin nämlich erstmals in der 1. Bundesliga ran, damals pfiff sie die Begegnung zwischen Hertha BSC und Werder (1:1). In der Zwischenzeit sind acht weitere Begegnungen im deutschen Fußball-Oberhaus hinzugekommen, für die Bremer gab es bislang allerdings kein Wiedersehen.

Bis jetzt. Zum Jahresausklang kümmert sich die 39-Jährige nun um den Werder-Auftritt in Leipzig. Assistiert wird sie an den Seitenlinien von Thomas Stein und Frederick Assmuth, Vierter Offizieller ist Patrick Alt. Sollte es besonders knifflige Szenen geben, mischen sich die Video-Assistenten Robert Schröder und Arne Aarnink ein.